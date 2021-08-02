Дитяча смертність в Україні: скільки дітей загинули за 2020 рік – причини

За отриманими даними Нацполіції, Державної статистики, Нацсоцслужби вдалося з'ясувати, скільки дітей померло в Україні за 2020 рік та з яких причин. А також, скільки дітей зникли безвісти.

Деяких з них потім знайшли мертвими. Дані сумної статистики наводять станом на 30 липня 2021 року.

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Дитяча смертність у 2020 році

Всього, протягом 2020 року в Україні померли 3 350 дітей у віці до 17 років. З них через зовнішні причини померли 756 дітей.

Головні причини смертей:

внаслідок ДТП загинула 181 дитина;

утопились – 131;

через навмисне самоушкодження – померли 94 дитини;

через пошкодження з невизначеним наміром – 91 дитина;

в результаті отруєння димом або через вогонь – 34 дитини;

через отруєння невідомими речовинами – 34 дитини;

в результаті нападу – загинули 33 дитини;

померли від падіння – 29 дітей;

через алкогольне отруєння – 3 дітей;

через отруєння алкоголем з невизначеними намірами – 2 дітей;

ще 126 дітей загинули через інші зовнішні причини.

Зниклі діти

В Україні є також невтішні дані щодо кількості зниклих дітей, деяких з них потім знайшли мертвими. Загалом, за попередній рік надійшло 14 666 заяв про зникнення дітей. Вдалося відшукати – 14 476 дітей (враховуючи дітей, оголошених у розшук за попередні роки).

Ще 11 дітей, на жаль, знайшли мертвими. Досі у розшуку – 14 дітей.

За перше півріччя 2021 року:

надійшло 7 232 заяви про зникнення дітей;

знайшли – 7 158 дітей;

на жаль, 13 – виявили мертвими;

досі у розшуку – 6.

У 1990 році коефіцієнт смертності дітей до 5 років в Україні становив 19 на тисячу народжених живими, станом на 2019 рік він знизився до 8.



Причини смерті дітей в Україні / Інфографіка 24 канал / Джерело Слово і діло

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