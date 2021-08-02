Дитяча смертність в Україні: скільки дітей загинули за 2020 рік – причини
Джерело:"Слово і діло"
За отриманими даними Нацполіції, Державної статистики, Нацсоцслужби вдалося з'ясувати, скільки дітей померло в Україні за 2020 рік та з яких причин. А також, скільки дітей зникли безвісти.
Деяких з них потім знайшли мертвими. Дані сумної статистики наводять станом на 30 липня 2021 року.
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Дитяча смертність у 2020 році
Всього, протягом 2020 року в Україні померли 3 350 дітей у віці до 17 років. З них через зовнішні причини померли 756 дітей.
Головні причини смертей:
- внаслідок ДТП загинула 181 дитина;
- утопились – 131;
- через навмисне самоушкодження – померли 94 дитини;
- через пошкодження з невизначеним наміром – 91 дитина;
- в результаті отруєння димом або через вогонь – 34 дитини;
- через отруєння невідомими речовинами – 34 дитини;
- в результаті нападу – загинули 33 дитини;
- померли від падіння – 29 дітей;
- через алкогольне отруєння – 3 дітей;
- через отруєння алкоголем з невизначеними намірами – 2 дітей;
- ще 126 дітей загинули через інші зовнішні причини.
Зниклі діти
В Україні є також невтішні дані щодо кількості зниклих дітей, деяких з них потім знайшли мертвими. Загалом, за попередній рік надійшло 14 666 заяв про зникнення дітей. Вдалося відшукати – 14 476 дітей (враховуючи дітей, оголошених у розшук за попередні роки).
Ще 11 дітей, на жаль, знайшли мертвими. Досі у розшуку – 14 дітей.Довідка. У 1990 році коефіцієнт смертності дітей до 5 років в Україні становив 19 на тисячу народжених живими, станом на 2019 рік він знизився до 8.
За перше півріччя 2021 року:
- надійшло 7 232 заяви про зникнення дітей;
- знайшли – 7 158 дітей;
- на жаль, 13 – виявили мертвими;
- досі у розшуку – 6.
Причини смерті дітей в Україні / Інфографіка 24 канал / Джерело Слово і діло
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Дитяча смертність у світі
- За останні 30 років рівень смертності дітей віком до 5 років знизився на 59%. Такі дані наводить ЮНІСЕФ.
- Втім, однаково цей показник залишається високим. Так, у 2019 році у всьому світі від причин, яким можна було запобігти або виліковних хвороб померли 7,4 мільйона дітей віком до 14 років.
- При цьому рівень смертності дітей в Африці приблизно в 9 разів вище, ніж в Європі.
- Станом на 2019 рік найвищий коефіцієнт смертності дітей до 5 років був у Нігерії і Сомалі – 117. У першу десятку лідерів цього сумного рейтингу увійшли Чад, ЦАР, Сьєрра-Леоне, Гвінея, Південний Судан, Малі, Бенін і Буркіна-Фасо.