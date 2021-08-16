Зниження рівня дитячої вакцинації може спровокувати сплески старих, здавалося б вже забутих хвороб. Тож експерти з Медичного центру Університету Раш вирішили відокремити міфи від фактів.

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Міф: вакцини викликають аутизм.

Факт: Немає ніякого зв'язку між вакциною й аутизмом

Побоювання, що вакцини збільшують ризик аутизму, виникло в результаті дослідження 1997 року. До речі, автор цієї роботи втратив медичну ліцензію. Після публікації дослідження з'ясувалося, що в основного учасника був фінансовий стимул для публікації дослідження.

Після того, як про дослідження стало відомо більше, інші автори видалили свої імена. Це дослідження також було спростовано багатьма іншими дослідженнями, в яких брали участь великі групи дітей,

– заявив доктор медичних наук Рене Слейд.

Причини аутизму і розладів аутистичного спектра ніколи не встановлювалися. Але багато експертів по аутизму все більше переконуються, що аутизм визначається ще до народження – задовго до будь-яких щеплень.

Міф: нема потреби робити щеплення в такому ранньому віці

Факт: хвороби, яким запобігають ці вакцини, найсмертоносніші для дітей раннього віку

Відкладання вакцинації на потім піддає малюків вищи ризикам захворіти на небезпечні хвороби, такі як коклюш, кір та дифтерія.

Міф: Графік вакцинації занадто агресивний і повинен бути збільшений

Факт: Графік імунізації визначається десятиліттями медичних даних

Чим вищі інтервали між вакцинацією, тим більша кількість візитів до медичних установ. Відповідно, вищі ризики підхопити інфекцію.



Календар профілактичних щеплень / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Міф: щеплення викликають хвороби

Факт: вакцини не викликають захворювань, адже не містять активних вірусів

Вакцини стимулюють нашу імунну систему виробляти антитіла, необхідні для захисту від певних хвороб. Якщо простішими словами, то неактивні віруси обманюють імунну систему, змушуючи її думати, що загроза існує.

Так, процес вироблення антитіл іноді може викликати температуру або невеликий набряк, але аж ніяк не хворобу.

Міф: вакцини містять небезпечні токсини

Факт: вакцини дійсно містять слідові кількості формальдегіду, ртуті та алюмінію

Хоч цей факт може здатися страшним, ці добавки насправді роблять вакцини більш безпечними. Вони означають, що вакцина стерильна й ефективна. Так, вищезгадані речовини справді токсичні, але у набагато більших кількостях. Тим паче формальдегід навіть виробляється власною метаболічною системою організму.

Найбільше занепокоєння у батьків викликає один консервант на основі ртуті – тімеросал. Але його повністю виключили з усіх педіатричних вакцин в 1999 році, тож будь-які побоювання з цього приводу є необґрунтованими.

Міф: ефективність щеплень ніколи не доводилася

Факт: науково доведено, що вакцини надзвичайно ефективні

Залежно від вакцини, імунітет розвивається у 95% – 100% дітей. Це підтверджують незліченні наукові дослідження.

Але, мабуть, найпереконливішим доказом того, що вакцини працюють, є історія. Наприклад, вакцину проти кору ліцензували в США в 1963 році. У період з 1958 по 1962 рік було зареєстровано 503 000 хворих на кір, 432 з яких померли. У 1965 році як захворюваність, так і смертність почали йти на спад, й вже 1998 році було зареєстровано всього 89 хворих без жодного летального випадку.

Міф: Відмова від вакцинації впливає тільки на одну дитину

Факт: На жаль, це відверта брехня

За іронією долі, деякі батьки пропускають вакцинацію проти хвороб, які колись вбивали щороку тисячі дітей, а нині є досить рідкісним явищем. Але експерти вказують на недавні спалахи кору та епідемічного паротиту, щоб проілюструвати концепцію "колективного імунітету".

Колективний імунітет означає, що в популяції є високий відсоток людей з імунітетом проти хвороби, яка може заразити лише кілька сприйнятливих людей. Але коли кількість вакцинованих людей стає нижчою за кількість невакцинованих, недуга знову може спалахнути, загрожуючи життю багатьох інфікованих.

До теми Вакцинація під час карантину: що треба знати

Міф: молодим людям не потрібна вакцина проти COVID-19

Хоча COVID-19 небезпечніший для літніх людей, діти й молоді люди також можуть серйозно захворіти. Особливо зараз помічають зростання госпіталізацій через COVID-19 черед дітей.

Окрім цього, якщо дитина захворіє на COVID-19, існує високий ризик, що вона може бути носієм інфекції й піддати небезпеці незахищені верстви населення. Тож дитяча вакцинація допомагає знизити цей ризик.