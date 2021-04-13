Дитяче хропіння може свідчити про зміни мозку

Дослідники встановили, що якщо дитина хропить, то у неї частіше виникають проблеми з поведінкою. Наприклад, гіперактивність, погана успішність у школі та неможливість на чомусь зосередитися.

Дані, які отримали вчені з Медичної школи Університету Мериленду свідчать: хропіння, яке регулярно виникає у дітей, може бути симптомом несприятливих структурних змін в мозку.

Як відбувалося дослідження

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Цей зв'язок дозволяє краще зрозуміти, чому у дітей, які хроплять уві сні, часто мають місце поведінкові проблеми, неуважність, підвищена імпульсивність, гіперактивність, агресія і труднощі з навчанням в школі.

Науковці вивчили понад 10 000 знімків МРТ, які зробили дітям віком 9-10 років. Вони виявили, що діти, які хроплять три та більше разів протягом тижня, мають тоншу сіру речовину в лобових долях мозку – в областях, відповідальних за когнітивні здібності та контроль.

Чому виникає такий зв'язок

За словами вчених, подібні зміни в мозку також властиві дітям з СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності), якому притаманні характерні когнітивні та поведінкові порушення.

(синдром дефіциту уваги та гіперактивності), якому притаманні характерні когнітивні та поведінкові порушення. Поки занадто рано говорити, що саме хропіння викликає зменшення або зміни областей мозку, або просто це пов'язано між собою. Однак хропіння та інші розлади дихання негативно впливають на якість сну і постачання мозку киснем.

Що робити батькам

Фахівці підкреслюють, що якщо дитина хропить і, можливо, страждає нічним апное (порушення дихання під час сну, яке супроводжується хропінням), її потрібно показати лікарю. Лікування апное в цьому випадку може стати терапією або профілактикою несприятливих змін в мозку.