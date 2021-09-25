Дитяче ожиріння у хлопчиків: як це пов'язано із можливістю мати дітей в майбутньому
Джерело:EurekAlert
Попередні дослідження показали, що у хлопчиків-підлітків, які мають проблеми з ожирінням, змінюються функції клітин, які відповідають за вироблення сперматозоїдів та тестостерону – головного чоловічого гормону.
У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, чи може боротьба з надлишковою вагою нормалізувати стан клітин. Ключ до змін – фізична активність і правильне харчування.
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Ожиріння та фертильність
Експеримент показав, як всього за 12 тижнів можна скоригувати стан ключових біомаркерів чоловічої фертильності у хлопчиків-підлітків, що страждають на ожиріння.
- Так, у 12-тижневому експерименті взяли участь 34 підлітка від 10 до 18 років.
- У цей період вони займалися фізичною активністю не менше години в день, а також змінили харчування на користь здорового і збалансованого раціону.
Оцінюючи стан здоров'я учасників, вчені відзначили кілька ключових змін:
- насамперед всі добровольці значно схудли;
- наслідок втрати ваги у них нормалізувався рівень інсуліну;
- підвищився рівень тестостерону.
Істотних змін у функції клітин Сертолі (відповідають за вироблення сперматозоїдів) не виявили, зате функції клітин Лейдіга (тестостерон утворюється в яєчках) вдалося повернути назад. Можливо, більш тривале спостереження за учасниками продемонструє подальший позитивний вплив зміни способу життя на здоров'я.
Результати підкреслюють необхідність розглядати дитяче ожиріння як чинник майбутніх проблем з фертильністю,
– заявив автор роботи Солен Рера.
Він рекомендує лікувати ожиріння на ранніх стадіях, щоб запобігти майбутнім репродуктивним проблемам і знизити ризики інших захворювань.
Тим часом вчені з Бразилії представили дані 6-річного експерименту, які вказують, що перший рік життя дитини має вирішальне значення для профілактики ожиріння. Це означає, що відповідальність за більшість випадків ожиріння лежить на батьках.