Дитяче ожиріння у хлопчиків: як це пов'язано із можливістю мати дітей в майбутньому

Попередні дослідження показали, що у хлопчиків-підлітків, які мають проблеми з ожирінням, змінюються функції клітин, які відповідають за вироблення сперматозоїдів та тестостерону – головного чоловічого гормону.

У новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, чи може боротьба з надлишковою вагою нормалізувати стан клітин. Ключ до змін – фізична активність і правильне харчування.

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Ожиріння та фертильність

Експеримент показав, як всього за 12 тижнів можна скоригувати стан ключових біомаркерів чоловічої фертильності у хлопчиків-підлітків, що страждають на ожиріння.

Так, у 12-тижневому експерименті взяли участь 34 підлітка від 10 до 18 років.

У цей період вони займалися фізичною активністю не менше години в день, а також змінили харчування на користь здорового і збалансованого раціону.

Оцінюючи стан здоров'я учасників, вчені відзначили кілька ключових змін:

насамперед всі добровольці значно схудли;

наслідок втрати ваги у них нормалізувався рівень інсуліну;

підвищився рівень тестостерону.

Істотних змін у функції клітин Сертолі (відповідають за вироблення сперматозоїдів) не виявили, зате функції клітин Лейдіга (тестостерон утворюється в яєчках) вдалося повернути назад. Можливо, більш тривале спостереження за учасниками продемонструє подальший позитивний вплив зміни способу життя на здоров'я.

Результати підкреслюють необхідність розглядати дитяче ожиріння як чинник майбутніх проблем з фертильністю,

– заявив автор роботи Солен Рера.

Він рекомендує лікувати ожиріння на ранніх стадіях, щоб запобігти майбутнім репродуктивним проблемам і знизити ризики інших захворювань.

Тим часом вчені з Бразилії представили дані 6-річного експерименту, які вказують, що перший рік життя дитини має вирішальне значення для профілактики ожиріння. Це означає, що відповідальність за більшість випадків ожиріння лежить на батьках.