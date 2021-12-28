Гендерні стереотипи у дитячих книжках

Науковці зазначили, що деякі зі стереотипів, які вивчаються в літературі з соціальної психології, присутні в книгах для дітей молодшого віку, наприклад, дівчатка добре читають, а хлопчики добре знаються на математиці.

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Якщо головна героїня книги дівчинка чи жінка, то поруч із нею перебуває більше слів, які стосуються прив'язаності, навчанню у школі, і більше дієслів спілкування, як-от "пояснила" і "вислухала". А слова, пов'язані з героями-хлопчиками чи чоловіками, більше стосуються професій, транспорту та інструментів.

Гендер - що це? Це соціальні характеристики чоловіків та жінок, тобто очікувана поведінка, а також ролі, які представники різних статей зазвичай грають у суспільстві.

При цьому дівчатка частіше читають стереотипно дівчачі книги, а хлопчики – стереотипно хлопчачі. Через ці вподобання діти з більшою ймовірністю дізнаються про гендерні стереотипи своєї власної статі.

Книги з героїнями дівчатами чи жінками мали більш виражену гендерну мову, ніж книги з головними героями хлопчиками чи чоловіками. Дослідники пов'язують це відкриття про те, що чоловіча стать історично вважається статтю домінантою.

У дитячих книгах більше стереотипів, ніж у дорослих

Дослідники також виявили, що у дитячих книгах більше гендерних стереотипів, ніж у художніх книгах для дорослих. Часто жінки асоціюються з чимось позитивним, із сім'єю, мовою та мистецтвом, а чоловіки – з чимось негативним, з кар'єрою та з математикою.

У дослідженні не проводилася безпосередня оцінка того, як діти сприймають інформацію про гендері в цих книгах. Також не розглядалися інші джерела гендерних стереотипів.