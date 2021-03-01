Дитячий стан, який підвищує ризики розвитку психотичних розладів в 5 разів

Вчені представили нові висновки досліджень, які охоплюють майже 2 мільйони людей. Досі зв'язок між СДУГ і розладами психіки був суперечливим, але тепер вчені бачать більш чітку кореляцію.

Що виявили вчені, досліджуючи СДУГ

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) і психотичні розлади мають схожі фізіологічні особливості, зокрема дефіцит уваги, дисбаланс дофаміну і генетичну схильність. Мета-аналіз 12 клінічних досліджень показав зв'язок між СДУГ, що проявляється в дитинстві і подальшим розвитком розладів психіки.

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СДУГ – як проявляється Неуважність, розсіяність, нездатність зосередитися.

Постійна рухливість, куйовдження волосся, чухання потилиці, в дітей – спроби залізти куди не можна та пересування кімнатою.

Імпульсивність, в тому числі при витрачанні грошей.

Команда проаналізувала дані 1,85 мільйона людей, з яких 124 тисячі учасників мали діагноз СДУГ. Виявилося, що СДУГ підвищував ризики психотичних розладів в 4,7 раза у порівнянні з контрольною групою.

Перспектива відкриття

Поки вчені бачать тільки кореляцію, а не причинно-наслідковий зв'язок. Крім того, невідомі механізми, що зв'язують ці два стани. У подальших дослідженнях вчені хочуть вивчити, чи може рання терапія СДУГ знизити ризики подальшого психотичного розладу.

Вважається, що СДУГ мають приблизно 5% дітей і 2,5% дорослих у світі. Лікування включає медикаментозну і когнітивно-поведінкову терапію.

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