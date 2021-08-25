У дитячому таборі "Молода гвардія" офіційно підтвердили штам коронавірусу Дельта

В одеському таборі "Молода гвардія" коронавірус виявили у 81 людини. У 33 з них лабораторно підтвердили наявність штаму коронавірусу Дельта.

Зразки до київської лабораторії Центру громадського здоров'я відправили близько тижня тому. Тоді кількість виявлених хворих у таборі була значно меншою.

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Станом на 25 серпня у "Молодій гвардії" зафіксовано 81 випадок інфікування коронавірусом дітей та педагогів-вихователів, 5 дітей з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 госпіталізовані. Крім того, київська лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила зараження 33 осіб Дельта-штамом,

– заявив заступник головного санлікаря Одещини Сергій Дементьєв.

Серед інфікованих штамом коронавірусу Дельта – 30 дітей і 3 педагоги-вихователі. Загалом у таборі коронавірус виявили у 70 дітей та 11 педагогів-вихователів.

Нині на самоізоляції перебувають 400 дітей. Ще 28 хворих розмістили в окремих боксах медичної частини.

Відомо, що перебіг хвороби у пацієнтів – середньої тяжкості.

Спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія": хронологія подій

Спалах коронавірусу у таборі зафіксували 17 серпня. Коронавірус виявили у 44 дітей та 3 вожатих. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.

Вже наступного дня COVID-19 виявили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вожаті. До одеської дитячої лікарні №3 госпіталізували 8 вихованців.

Наступного дня коронавірус підтвердили у ще 6 дітей та одного вожатого. Кількість хворих зросла до 67.

Станом на 20 серпня COVID-19 підтвердили у 11 вожатих та 59 вихованців. До лікарні госпіталізували ще одну дитину.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Нині триває розслідування.

На момент спалаху у центрі "Молода гвардія" відпочивали близько 1200 дітей із 18 областей України. Нині з оздоровчого центру вивозять дітей, які не перебували у таборі "Зоряний" ДЦ "Молода гвардія".