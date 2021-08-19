У дитячому таборі "Молода гвардія" знову зросла кількість інфікованих, 8 дітей у лікарні
Джерело:"Суспільне"
В дитячому таборі Одещини "Молода гвардія", де нещодавно зафіксували спалах коронавірусу, продовжують виявляти нових хворих. Так, хворобу вже виявили у 67 людей.
Про ситуацію у дитячому таборі розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. Він повідомив, що впродовж останньої доби (18 серпня) коронавірус виявили у ще 7 людей.
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Серед нових пацієнтів – 6 дітей та один вожатий. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів в медично-санітарній частині дитячого табору.
Є госпіталізовані
До лікарні потрапили 8 дітей. Їх госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні № 3. Директорка закладу Олена Артьомова відмовилась повідомляти їхній стан.
У скількох інфікованих виявили штам Дельта поки що невідомо Зразки відправили до столичної лабораторії 18 серпня, тож результати будуть відомі через 3-5 днів.
Цілком ймовірно, що тести для виявлення штаму коронавірусу Дельта Одеська область отримає аж у вересні.
Коли ми отримаємо тести на Дельту, ми побачимо реальні дані щодо циркуляції цього штаму на території України. Зараз він вже реєструється по всій країні: десь менше, десь більше. На цьому акцентувати не варто, бо це більш важлива інформація для нас, епідеміологів. Оскільки ми маємо розуміти швидкість його розповсюдження чи інфекційності,
– повідомив головний санлікар області.
Що відомо про спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія"
- Спалах коронавірусу у таборі виявили 17 серпня. Коронавірус діагностували у 44 дітей та трьох вожатих, частину дітей госпіталізували. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.
- Вже наступного дня COVID-19 підтвердили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вожаті. До одеської дитячої лікарні № 3 госпіталізували 8 вихованців.
- Через спалах коронавірусу у таборі поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Нині триває розслідування.
- Окремі блоки табору, а саме "Сонячний" та "Прибережний", продовжують працювати у звичайному режимі – поки що там не зареєстрували жодного випадку хвороби.