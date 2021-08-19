У дитячому таборі "Молода гвардія" знову зросла кількість інфікованих, 8 дітей у лікарні

В дитячому таборі Одещини "Молода гвардія", де нещодавно зафіксували спалах коронавірусу, продовжують виявляти нових хворих. Так, хворобу вже виявили у 67 людей.

Про ситуацію у дитячому таборі розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. Він повідомив, що впродовж останньої доби (18 серпня) коронавірус виявили у ще 7 людей.

До теми У таборі "Молода гвардія" зросла кількість інфікованих коронавірусом: деталі

Серед нових пацієнтів – 6 дітей та один вожатий. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів в медично-санітарній частині дитячого табору.

Є госпіталізовані

До лікарні потрапили 8 дітей. Їх госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні № 3. Директорка закладу Олена Артьомова відмовилась повідомляти їхній стан.

У скількох інфікованих виявили штам Дельта поки що невідомо Зразки відправили до столичної лабораторії 18 серпня, тож результати будуть відомі через 3-5 днів.

Цілком ймовірно, що тести для виявлення штаму коронавірусу Дельта Одеська область отримає аж у вересні.

Коли ми отримаємо тести на Дельту, ми побачимо реальні дані щодо циркуляції цього штаму на території України. Зараз він вже реєструється по всій країні: десь менше, десь більше. На цьому акцентувати не варто, бо це більш важлива інформація для нас, епідеміологів. Оскільки ми маємо розуміти швидкість його розповсюдження чи інфекційності,

– повідомив головний санлікар області.

Що відомо про спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія"