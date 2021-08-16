Так, симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників. Їх ізолювали й взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики.
До теми У США рівень госпіталізацій дітей зі штамом Дельта сягнув рекордних показників
Перші результати виявили позитивними. Табір вже закрили на карантин.
У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили цю інформацію.
Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування,
– повідомили журналістам.
Що відомо про коронавірус у дітей
Джерело: Nature
- Діти легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими.
- Більшість дітей одужують від коронавірусу впродовж першого тижня після інфікування.
- У 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривають 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.
- Найнебезпечнішим для дітей та підлітків є штам коронавірусу Дельта.
- Інколи коронавірус викликає у дітей мультисистемний запальний синдром – захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця.
Чи варто вакцинувати дітей проти коронавірусу
Хоча COVID-19 небезпечніший для літніх людей, діти й молоді люди також можуть серйозно захворіти. Особливо зараз помічають зростання госпіталізацій через COVID-19 серед дітей.
Окрім цього, якщо дитина захворіє на COVID-19, існує високий ризик, що вона може бути носієм інфекції й піддати небезпеці незахищені верстви населення. Тож дитяча вакцинація допомагає знизити цей ризик.