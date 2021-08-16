У дитячому таборі на Одещині масовий спалах коронавірусу

У дитячому таборі "Молода гвардія" зареєстрували спалах COVID-19. Захворіли десятки дітей і двоє вихователів.

Так, симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників. Їх ізолювали й взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики.

До теми У США рівень госпіталізацій дітей зі штамом Дельта сягнув рекордних показників

Перші результати виявили позитивними. Табір вже закрили на карантин.

У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили цю інформацію.

Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування,

– повідомили журналістам.

Що відомо про коронавірус у дітей

Джерело: Nature

Діти легше переносять коронавірусну інфекцію і рідше потребують госпіталізації в порівнянні з дорослими.

Більшість дітей одужують від коронавірусу впродовж першого тижня після інфікування.

У 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривають 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.

Найнебезпечнішим для дітей та підлітків є штам коронавірусу Дельта.

Інколи коронавірус викликає у дітей мультисистемний запальний синдром – захворювання, яке викликає запалення в стінках артерій і може утруднити постачання крові до серця.

Чи варто вакцинувати дітей проти коронавірусу

Хоча COVID-19 небезпечніший для літніх людей, діти й молоді люди також можуть серйозно захворіти. Особливо зараз помічають зростання госпіталізацій через COVID-19 серед дітей.

Окрім цього, якщо дитина захворіє на COVID-19, існує високий ризик, що вона може бути носієм інфекції й піддати небезпеці незахищені верстви населення. Тож дитяча вакцинація допомагає знизити цей ризик.