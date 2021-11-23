Великий аналіз даних понад 280 тисяч дітей з усього світу показав, що в країнах з високим доходом споживання антибіотиків залишалося стабільним, принаймні до пандемії.

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Нераціональне застосування антибіотиків

Однак у Північній Африці, на Близькому Сході та у Південній Азії антибактеріальні препарати стали використовувати більш ніж удвічі частіше. Популярність окремих препаратів, наприклад цефалоспоринів третього покоління, зросла в 37 разів.

При цьому в країнах Африки на південь від пустелі Сахара спостерігається найнижчий рівень споживання антибіотиків у світі. Автори дослідження відзначають, що саме в цьому регіоні найпоширеніший сепсис. Також занепокоєння викликає неналежне застосування антибактеріальних препаратів у країнах Південної та Південно-Східної Азії, де багато неліцензованих постачальників ліків та поширене самолікування.

Наслідки неправильного застосування антибіотиків

Безконтрольне застосування антибіотиків вже призвело до того, що до окремих препаратів у бактерій сформувалася майже 100% стійкість. Так сталося з ципрофлоксацином – популярними ліками проти інфекцій сечовивідних шляхів.

ВООЗ застерігає, що через неналежне застосування антибіотиків під час пандемії COVID-19 ситуація зі стійкістю бактерій до медикаментозного лікування може посилитися. Пацієнтам з коронавірусом часто прописують антибактеріальні препарати "про всяк випадок". Проте вчені з'ясували, що побічні інфекції при ковід розвиваються рідко, а антибіотики потрібні тільки важким хворим у відділеннях інтенсивної терапії.