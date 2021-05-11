Вакцинація цієї вікової групи може розпочатися вже найближчими днями. В.о. очільниці FDA Джанет Вудкок назвала це рішення важливим кроком в боротьбі з пандемією.

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Сьогоднішні дії дозволяють захистити молодше населення від COVID-19, наближаючи нас до повернення нормального життя і припинення пандемії. Батьки та опікуни можуть бути впевнені, що агентство провело ретельний аналіз усіх доступних даних, як напередодні усіх наших дозволів на використання вакцини COVID-19 в надзвичайних ситуаціях,

– заявила вона.

Остаточний дозвіл надійде пізніше. Але вакцинацію підлітків планують розпочати вже найближчими часом.

Раніше використання препарату у США схвалили для підлітків віком від 16 років.

Особливості вакцини Pfizer-BioNTech

Джерело: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) розроблена на основі технології mRNA (матрична РНК). Вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Це двовалентна вакцина. Тобто для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.

Вакцинація у США: що відомо

Джерело: Мінфін