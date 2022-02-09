Співвідношення випадків діагностованого аутизму у дитинстві серед хлопчиків та дівчаток становить 3:1. Дівчатам з недіагностованою хворобою загрожує нерозуміння соціуму: їм може бути не так легко заводити друзів і вони можуть легко стати жертвами булінгу. Це може призвести до довічного відчуття невдачі та думки, що у них є дефекти характеру. Дорослішання в таких умовах у більшості випадків призводить до симптомів посттравматичного стресу у дорослому віці.

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Чому аутизм у дівчат діагностують рідше

Дівчата, яким не поставили діагноз у дитинстві зазвичай не мають таких симптомів, як хлопці їхнього віку (до прикладу гіперактивність). У світі психічного здоров'я існує упередження, згідно з яким деякі симптоми, такі як агресивні та екстернальні симптоми, вважаються прерогативою чоловіків, тоді як інтерналізуючі симптоми, такі як тривога, розглядаються як прерогатива жінок.

Клінічні спостереження показують, що у багатьох жінок, яким аутизм діагностували вже дорослому віці, у дитинстві поставили неправильний діагноз, зокрема: тривожні розлади, депресію та розлади настрою, прикордонний розлад особистості, обсесивно-компульсивний розлад та розлади харчової поведінки. Але якщо їхньою причиною насправді був аутизм, то лікування та підтримка повинні були б адаптувати до основної недуги.

Також дослідження показують, що дівчатка швидко вчаться копіювати інших, що призводить до "маскування" або "камуфлювання" їх труднощів. Вони можуть практикуватися в міміці перед дзеркалом, щоб бути готовими привести свої висловлювання у відповідність із майбутніми соціальними ситуаціями; вони можуть скопіювати інших дівчат, щоб навчитися позиціювати своє тіло.

Вони можуть мати безліч сценаріїв, як говорити і діяти в різних ситуаціях, особливо коли є ризик, що доведеться брати участь у "світській бесіді". Вони свідомо використовують підходи, які ґрунтуються на правилах, а не реагують інтуїтивно.

Інтереси дівчаток з аутизмом у дитинстві можуть бути більш "прийнятними", ніж інтереси хлопчиків. Зокрема тварини, книги, музика та просто навчання. Тоді як у хлопців це переважно відеоігри та потяги.

Спроба бути досконалою та досягти успіху може бути реакцією на соціальні труднощі. У цей час батьки, вчителі та лікарі навіть не підозрюють першопричину і що це може бути симптомом аутизму.

Окрім цього, у порівнянні з хлопчиками у дівчат значно рідше спостерігається ритуальна поведінка.

Аутичні дівчатка виростають у жінок, які мають дуже прямий стиль спілкування і не вловлюють тонкощі офісної політики. Це може призвести до того, що вони отримають негативний професійний зворотний зв'язок та вкотре посилять сумніви у собі.

На що звернути увагу, якщо у вас дівчинка

Батьки та вчителі повинні бути уважнішими до симптомів аутизму у дівчаток. До прикладу, при спостереженні можна помітити, що дівчата не сприймають соціальні сигнали або трохи відстають від своїх однолітків у деяких сферах. Розмова про те, як вона справляється з соціальними ситуаціями, може бути показовою. Плутанина або підхід, який ґрунтується на правилах загальної поведінки, може бути очевидним симптомом.

Також важливо вийти за рамки бінарних уявлень про ґендер – в аутичних людей більше ґендерної різноманітності. Вивчення уявлень небінарних та ґендерно мінливих людей з аутизмом – нова область, яка може пролити додаткове світло на аутичні прояви.

3 способи змінити підхід до діагностики аутизму

З точки зору аутичної жінки діагностичні оцінки потребують переосмислення: