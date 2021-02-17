Дівчина ледь не вмерла через те, що повністю забила шлунок волоссям

Трихофагія, яку також називають синдромом Рапунцель – це психічний розлад, при якому людина починає їсти волосся (і не обов'язково своє). Лікарі з Великобританії описали клінічний випадок, коли корок в шлунку був настільки великим, що сформував "зліпок" органу.

Дівчина повністю забила шлунок волоссям

17-річна дівчина звернулася до відділення невідкладної допомоги після непритомності. Медики не знайшли ніяких травм голови, але звернули увагу на опукле утворення в лівому підребер'ї. Пацієнтка повідомила, що останні п'ять місяців її мучать болі в животі, які посилилися за два тижні до непритомності.

Також на тему: Сезон випадіння волосся: коли пік загострення проблеми

Комп'ютерна томографія показала, що шлунок сильно розтягнутий якоюсь масою, крім того, був виявлений розрив в стінці органу. З'ясувалося, що дівчина страждає трихотіломанією – бажанням постійно висмикувати волосся, і пов'язаної з нею трихофагією.

Лікарі провели операцію і видалили клубок волосся, який був настільки великим, що сформував зліпок всього шлунка. Зараз дівчина відчуває себе добре та отримує психіатричну допомогу.

Що відомо про трихофагію

За даними Національної організації з рідкісних захворювань, трихотіломанією страждають від 0,5% до 3% людей в деякі моменти життя. Синдромом Рапунцель страждають від 10% до 30% цих пацієнтів, і лише у 1% утворюється волосяна маса в шлунку. "Хвіст" цього скупчення простягається в кишківник.

Якщо патологію вчасно не виявити, вона може призвести до летальних наслідків. Так, у 2017 році 16-річна дівчинка з трихофагією померла після того, як власний клубок спровокував розвиток серйозної інфекції.