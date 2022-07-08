Молода дівчина померла через укус комара в лоб

У Великій Британії дівчина померла після того, як її вкусив комар прямо в лоб. Виявилось, що він переносив небезпечну інфекцію.

Трагічний випадок

21-річну британку з Бері-Сент-Едмундс, графство Саффолк вкусив комар, який переносив смертельну інфекцію – збудник хвороби потрапив у кров і дуже швидко дістався мозку.

Читайте також: Проблеми зі щитовидною залозою можуть викликати деменцію

Померлу звали Оріана Пеппер, вона була пілотом-стажером. Дівчина вирушила до Антверпена, щоб скласти іспити і там її в лоб вкусив комар.

Як розвивалось захворювання

Незабаром вона потрапила до лікарні, де лікарі прописали їй антибіотики. Ліки не спрацювали – стан дівчини погіршувався, через два дні вона знепритомніла на очах свого бойфренда.

Чоловік відвіз її до лікарні, і трохи менше, ніж за два тижні дівчина померла. Розтин показав, що смерть настала через септичну емболію.

Старший коронер Саффолка Найджел Парслі пов'язав її смерть комаром.

"Інфекція проникла у шкіру Оріани після укусу комахи. Потім вона потрапила до сонної артерії та призвела до септичної емболії (гостре закриття просвіту кровоносної судини) у її мозку", – заявив експерт.

Він додав, що раніше з подібним на практиці ніколи не стикався.

Які хвороби можуть переносити комарі

Серед ключових інфекцій, які можливі при контакті з комарами: