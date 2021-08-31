Дівчина на рік втратила почуття голоду через інсульт: деталі випадку

В Канаді 28-річна дівчина, яка перенесла інсульт, на рік втратила почуття голоду. Досі подібного вчені не фіксували, це перший випадок в історії.

Незвичайний стан описала група лікарів на чолі з доктором Данг Хоа Нгуєном з Монреальського університету Канади.

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Минулого року пацієнтка пережила інсульт

Хвора віком 28 років поступила в клініку минулого року з паралічем правої сторони тіла і явними порушеннями мовлення.

За допомогою МРТ фахівці діагностували ішемічний інсульт лівої острівної частки. Цей стан виникає, коли приплив крові до частини мозку припиняється більш ніж на кілька секунд і мозок перестає отримувати поживні речовини.

Пацієнтці вчасно надали необхідну допомогу

Через 11 днів дівчина видужала і була виписана. Однак через 6 місяців після хвороби вона зрозуміла, що перестала відчувати почуття голоду.

Фахівці з університету Монреаля обстежили її і виявили, що її організм не відчував ніяких фізіологічних сигналів про те, що час їсти (зокрема, звуків кишківника).

Через 16 місяців після інсульту пацієнтка повернулася до лікарів для нового дослідження і повідомила їм, що за місяць почуття голоду у неї повернулося.

За весь час жінка схудла на 13 кг (З 73 до 60 кг), але ніяких інших симптомів не було.

Висновки лікарів

Втрата почуття голоду не була пов'язана з прийомом ліків, вживанням психоактивних речовин або клінічним розладом і тривала 15 місяців,

— підкреслюється в дослідженні.

Медики пов'язали проблему безпосередньо з порушенням кровообігу головного мозку і відзначили, що це був перший випадок, описаний в медичній літературі.

Острівна частка зазвичай оцінює фізіологічний стан тіла, відіграючи важливу роль в обробці смакових сигналів і беручи участь в контролі апетиту і енергетичному балансі.

З огляду на те, що її функція була порушена, ймовірно, вона викликала дисбаланс у вегетативній нервовій системі.

Ця ж доля пов'язана з парасимпатичною нервовою системою, і, в цілому, пошкодження цих шляхів може негативно вплинути на здатність відчувати голод.