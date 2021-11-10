Дівчинка виграла суд в батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй зробити щеплення

16-річна дівчина з італійського міста Палермо виграла у суді справу проти свого батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитися від COVID-19.

Батько заборонив вакцинуватись

Дівчина спробувала зробити щеплення в місцевому пункті вакцинації, але їй відмовили й пояснили, що вона має отримати дозвіл від обох батьків.

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Матір студентки одразу дала дозвіл на імунізацію проти коронавірусу. Але батько, який живе окремо, не підтримав вибір дівчини й відмовився давати згоду. Тому дівчина звернулася до суду.

Суд підтримав дівчину

Батько на слухання справи не з'явився. Дівчина пояснила, що займається різними видами спорту і хоче повернутися до нормального життя. Тому вона хоче робити щеплення, щоб мати душевний спокій усіх і зробити свій вклад у викорінення пандемії. Суддя став на сторону дівчини-підлітка, яка отримає першу дозу вакцини за кілька днів.

Це ще один такий випадок в Італії, коли причиною для звернення до суду стала відсутність згоди на вакцинацію одного з батьків або обох батьків.

Раніше у ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Експерти наголошують, що саме заклади освіти є рушійною силою епідемії та додають, що треба починати вакцинувати дітей.