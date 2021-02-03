В Україні значно знизився показник нових випадків коронавірусу в той час, як відсоток госпіталізації перевищує позначку в понад 60%. Тобто, статистика кількості інфікованих коронавірусом в Україні не показує реальної ситуації.

Джерело: "Україна 24"

В Україні відсутня якісна система виявлення і робота з контактами. Так вважає лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

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Якщо подивитися на дані, то помітне значне зниження абсолютної кількості виявлених випадків COVID-19, та водночас відсоток госпіталізації перевищує позначку в понад 60%. І це тоді як у США — 3,5%, у Великій Британії — не більше від 4%,

– зауважив лікар.

Що це означає Це говорить про те, що в Україні відсутня якісна система виявлення і робота з контактами.

Система тестування потребує змін

За словами лікаря, за рік боротьби з пандемією Україна так і не налагодила механізм тестування населення на коронавірус. На ділі держава повинна створити ті умови, за яких суспільству буде зручно виконувати ті чи інші епідемічні заходи.

Держава не впроваджує системно програму інфекційної безпеки. Якщо ми говоримо про статистичні дані, то лише тиждень тому в нас ухвалили наказ МОЗ про систему епіднагляду за захворюваннями. Але це просто папірець, його ще потрібно впровадити в державній системі,

— зазначив Андрій Александрін.

Ситуацію з COVID-19 в Україні станом на 3 лютого:

Джерело: фейсбук Максима Степанова