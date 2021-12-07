Канабіс і сон

Сон є одним із найважливіших чинників як фізичного, так і психічного здоров'я. Так само як люди вживають каву, вважаючи це ідеальним стимулятором, багато хто використовує канабіс як "натуральне снодійне".

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Загалом деякі дослідження показували, що канабіс дійсно може допомогти налагодити проблеми зі сном, проте все не так просто.

Канабіс може навпаки порушувати сон

У недавньому огляді вчені дійшли висновку, що доказова база та аргументація таких тез "загалом непослідовна та низької якості".

А великомасштабне дослідження про вплив канабісу на тривалість та якість сну поставило під сумнів його снодійну репутацію.

Деталі! Дані про вживання медичної коноплі та тривалість сну для 21 729 дорослих були отримані з Національного обстеження здоров'я та харчування США.

Вчені наголосили, що наразі наука не достатньо знає про те, як канабіс та його різні сполуки впливають на наш сон.

Яким чином канабіс може порушувати сон

Вчені припустили, що при тривалому застосуванні організм може звикнути до марихуани, що призведе до різних порушень сну.

Вчені вважають, що дедалі більше людей страждають від нестачі сну, проте це не має підштовхувати людей до вживання марихуани.