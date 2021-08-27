Для генерації сертифіката потрібен біометричний паспорт і цифровий підпис. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зверніть увагу ЄС готовий приймати українські електронні COVID-сертифікати з 20 серпня

Він нагадав, що через додаток згенерувати підпис і отримати сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини, і має ID-паспорт та/або біометричний закордонний паспорт. Зараз ковідні сертифікати в додатку "Дія" згенерували майже 300 тисяч українців.

Федоров також уточнив, що для генерації сертифіката потрібен електронний підпис "Дія.Підпис". Зараз – це єдина можливість отримати законний юридичний електронний підпис онлайн без відвідування держорганів.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі "Дія", використовуючи інші види електронного підпису", – додав віцепрем'єр.

Як згенерувати сертифікат в додатку "Дія"? В оновленій версії "Дії" треба натиснути "Послуги" і вибрати "COVID-сертифікат", далі "Отримати сертифікат".



Дія.Підписом підписати запит на передачу даних з Електронної системи медичних записів. Це займає лише одну хвилину, генерування підпису відбуватиметься за співставленням із біометрією обличчя у наявних реєстрах.

Федоров розповів, що деякі користувачі стикалися з проблемами при спробі згенерувати документ. Низка труднощів була і через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози (що можна зрозуміти через божевільне навантаження на наших дорогих лікарів), розповів міністр.

За його інформацією, зараз електронний Дія. Підпис працює стабільно. А 500 тисяч українців згенерували його менше ніж за тиждень. Однак в службу підтримки все ще звертаються люди, у яких виникають проблеми. Тож Федоров попросив свою команду "максимально оперативно" відреагувати на кожне запитання і допомогти знайти проблему.

"Тому пишіть. Ми не зупинимося, поки результат відображення не буде 100% успішним", – наголосив він.

Нагадаємо! До 20 серпня COVID-сертифікат в додатку Дія був лише на стадії тестування й був доступний невеликій групі громадян. Кожному вакцинованому мешканцю України видавали паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Тестування COVID-сертифіката для iOS розпочали ще 1 липня.

Бета-тестування сертифікатів завершили

Джерело: "РБК-Україна"

Крім цього, у Мінцифри також оголосили про те, що завершили бета-тестування сертифікатів вакцинації в застосунку "Дія". Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг у відомстві Мстислав Баніка.

Він наголосив, що тепер бета-тестувальникам доведеться видалити тестову версію "Дія" та встановити звичайну з AppStore, Google Play або Huawei AppGallery. Якщо цього не зробити, то сертифікат у бета-застосунку не буде дійсним.

Пост Михайла Федорова:

Ковідні сертифікати в додатку "Дія" згенерували майже 300 000 українців. Нагадаю, що через додаток згенерувати підпис і запросити сертифікати можуть всі, хто отримав 2 дози вакцини, і має ID-паспорт і/або біометричний закордонний паспорт (наявність такого/ таких паспортів свідчить про те, що інформація про вас є в демографічному реєстрі, а значить, є можливість створити електронний підпис на основі технології фото ID, коли біометрія особи перевіриться з біометрією на фото в реєстрі). А для генерації ковідного сертифіката потрібна саме юридичний підпис за законом, тому що це медичний документ. І Дія.Підпис – це єдина можливість отримати законну юридичну електронний підпис онлайн, без відвідування держорганів.

Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат і на порталі "Дія", використовуючи інші види електронного підпису. Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єктів на тлі, перевантаження реєстрів. Ряд проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози (що можна зрозуміти через божевільну навантаження на наших дорогих лікарів). І всі, хто брав участь в бета-тестування, видаліть тестову версію додатка, скачайте з маркету оновлену і згенеруйте сертифікат.

Зараз підпис працює стабільно. 500 000 українців згенерували підпис менше ніж за тиждень. Але ми бачимо, що в службу підтримки ще звертаються люди, у яких виникають проблеми. Я попросив команду відпрацювати кожен запит, який прийде в коментар до даного посту, максимально оперативно і допомогти знайти проблему. Тому пишіть. Ми не зупинимося, поки результат відображення не буде 100% успішним.