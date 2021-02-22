Дієта з високим вмістом фруктози може пошкодити імунну систему: дослідження

Вчені з Лондона виявили, що дієта з високим вмістом цукрової фруктози може перешкоджати правильному функціонуванню імунної системи.

Фруктоза зазвичай міститься в солодких напоях, солодощах, напівфабрикатах і широко використовується у виробництві харчових продуктів.

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Її вживання часто пов'язано з ожирінням, діабетом 2 типу і неалкогольною жировою хворобою печінки. І за останні роки споживання цієї речовини у всіх розвинених країнах значно зросло. Однак розуміння впливу фруктози на імунну систему людей, які споживають її у великих кількостях, було обмеженим дотепер.

Нове дослідження демонструє, що фруктоза викликає запалення імунної системи. І внаслідок цього виробляється більше реактивних молекул, які пов'язані із запаленням. Надалі це може призводити до пошкодження клітин і тканин, порушення роботи органів і систем організму.

Окрім цього, дослідження дає глибше розуміння того, як фруктоза може бути пов'язана з діабетом і ожирінням. Оскільки запалення часто пов'язане з ожирінням.

Наше дослідження є захопливим, тому що воно просуває нас на крок вперед до розуміння того, чому деякі дієти можуть привести до погіршення здоров'я,

– зауважила докторка медичної школи "Науки про здоров'я населення" (PHS) Емма Вінсент.