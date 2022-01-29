Дієта здатна знизити рівень холестерину не гірше, ніж статини

Експеримент наочно довів, що дієта може значно покращити стан при підвищеному холестерині. Проблема лише у тому, щоб людина змінила свої смакові звички.

Це перше у своєму роді дослідження, яке доводить, що дієта також є ефективною для зниження рівня холестерину, як і статини.

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На відміну від препаратів, харчування не має побічних ефектів, але теж здатне швидко скоригувати стан пацієнтів,

– зазначили автори дослідження.

За статистикою, підвищений рівень холестерину зустрічається у кожного другого дорослого старше 50 років.

Деталі дослідження

У рамках короткого експерименту, який тривав 30 днів, вчені зафіксували зниження так званого поганого холестерину – ліпопротеїнів низької щільності – в середньому на 9%, хоча у деяких учасників показники скоротилися більш ніж на 30%.

Учасники харчувалися органічними цілісними продуктами, та снеками, які містили харчові волокна, омега-3 та антиоксиданти.

Зміни, що спостерігаються, на рівні холестерину всього за місяць завдяки коректуванню харчування дуже значні і можуть змінити існуючі стратегії профілактики.

Харчування впливає на п'ять із семи модифікованих факторів ризику серцево-судинних захворювань, проте змусити пацієнтів змінити харчові звички дуже складно,

– прокоментувала співавтор роботи Елізабет Клодас.

Автори сподіваються, що подальші дослідження допоможуть людям переглянути своє ставлення до харчування та урізноманітнити його, зокрема, особливу увагу приділятимуть цільнозерновим продуктам, горіхам (особливо волоських), зелені, овочам та фруктам.