Відновлення нюху може зайняти тривалий час
Експерти опублікували свої рекомендації у Міжнародному форумі алергії і ринології. У роботі йдеться, що відновлення нюху може тривати досить довго, можливо, місяці, але рекомендації по швидкому та ефективному відновленню запахів дуже прості.
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Що порадили фахівці
Щоб відновити нюх потрібно вдихати хоча б 4 різних ароматів двічі в день.
Особливу увагу слід звернути на такі джерела запаху: гвоздики, троянди, лимони і евкаліпт.
Але водночас вчені рекомендують міняти запахи кожні 12 тижнів, щоб підвищити якість відновлення.
Ліки не допоможуть
Зазвичай пацієнтам із закладеним або запалених носом призначають кортикостероїдні препарати, але, у випадку з коронавірусів все набагато складніше, втрата нюху відбувається через ураження нервової системи, і такий метод може виявитися недієвим.
Крім того, кортикостероїди можуть спровокувати ряд побічних ефектів, включаючи затримку рідини, високий кров’яний тиск і перепади настрою.