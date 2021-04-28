Відновлення нюху може зайняти тривалий час

Експерти опублікували свої рекомендації у Міжнародному форумі алергії і ринології. У роботі йдеться, що відновлення нюху може тривати досить довго, можливо, місяці, але рекомендації по швидкому та ефективному відновленню запахів дуже прості.

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Що порадили фахівці

Щоб відновити нюх потрібно вдихати хоча б 4 різних ароматів двічі в день.

Особливу увагу слід звернути на такі джерела запаху: гвоздики, троянди, лимони і евкаліпт.

Але водночас вчені рекомендують міняти запахи кожні 12 тижнів, щоб підвищити якість відновлення.

Ліки не допоможуть

Зазвичай пацієнтам із закладеним або запалених носом призначають кортикостероїдні препарати, але, у випадку з коронавірусів все набагато складніше, втрата нюху відбувається через ураження нервової системи, і такий метод може виявитися недієвим.

Крім того, кортикостероїди можуть спровокувати ряд побічних ефектів, включаючи затримку рідини, високий кров’яний тиск і перепади настрою.