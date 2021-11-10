У Дії може з'явитися довідка про протипоказання до вакцинації від COVID-19

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у Дії можуть з'явитися сертифікати про протипоказання до вакцинації проти коронавірусу. Для цього поки що лише потрібне технічне завдання.

У Мінцифри сподіваються зробити усі COVID-документи доступними в цифровому форматі в Дії. Про це розповів Михайло Федоров в інтерв'ю.

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Сертифікат буде через декілька днів

Міністр цифрової трансформації підкреслив, що МОЗ уже розробило форму довідки для людей, які мають протипоказання до вакцинації. Тепер залишилось скерувати технічне завдання до Мінцифри. Тоді через декілька днів відповідні сертифікати з'являться в Дії.

Станом на сьогодні у нас поки що немає технічного завдання. Тому не можу сказати, коли з’явиться можливість генерувати таку довідку в Дії. Після того, як ми отримаємо технічне завдання, така послуга запрацює за кілька днів,

– заявив Федоров.

За словами міністра, Мінцифри хоче забезпечити рівний доступ до технологій усім українцям – як вакцинованим, так і тим хто не може вакцинуватися.

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