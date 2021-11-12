В Дії з'явиться ще один вид COVID-сертифікатів

В Україні з'являться ще один вид COVID-сертифікати. Документи зможуть отримати вакциновані діти.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу. За її словами, крім того, з'являться сертифікати для тих хто одужав після коронавірусної інфекції.

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Сертифікати для дітей

У додатку Дія можна згенерувати COVID-сертифікат для дітей від 12 років, які отримали одну або дві дози вакцини проти коронавірусу,

– розповіла заступниця міністра.

Щоб отримати сертифікат, батькам потрібно зайти в Дію та додати свідоцтво про народження дитини.

COVID-сертифікат для тих, хто одужав

За словами Марії Карчевич, COVID-сертифікат, для тих, хто перехворів на коронавірусну інфекцію з'являться найближчим часом. Ця послуга зараз перебуває на завершальній стадії тестування.

Як його отримати? Сертифікат зможуть отримати тільки ті пацієнти, у кого лікар діагностував коронавірус і вніс дані в систему. Його можна буде згенерувати не частіше, ніж двічі на рік Він буде дійсним тільки у тому випадку, якщо після одужання минуло не більше 105 днів.

До слова, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в уряді роздумують про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.