Чи дійсно лимон містить багато вітаміну С

Не секрет, що вітамін С важливий та потрібний для нашого організму. Він бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули від пошкодження активними формами кисню.

Користь вітаміну С

Вітамін С потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Та бере участь у процесі засвоєння заліза.

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Нерідко можна почути думку, що найбільше вітаміну С міститься саме у лимоні. Однак, це не зовсім так.

Лимон – не найкраще джерело вітаміну С

Дієтологиня Світлана Фус зауважила, що існує чимало інших продуктів, які здатні насичувати організм цим вітаміном. І орієнтуватися на вживання лише лимонів як джерела вітаміну С взимку не варто.

Зазвичай люди не споживають лимон у такій кількості, яка компенсує потребу організму в цьому вітаміні.

Так, в одній дольці лимону тільки 3 – 4% денної норми аскорбінової кислоти. А якщо додаєте лимон у чай, то варто знати, що значна частина вітаміну руйнується у гарячій воді.

Як забезпечити організм достатньою кількістю вітаміну С

До прикладу, порівняємо вміст вітаміну С в середньому апельсині та лимоні. В першому – 70-80 мг, а в другому – всього 48 мг.

Відтак, важливо споживати різноманітні овочі, фрукти і ягоди – свіжі, заморожені або квашені, щоб постійно підтримувати в організмі достатню концентрацію вітаміну С.

Продукти, за допомогою яких можна заповнити потребу організму у вітаміні С:

100 г капусти,

одне яблуко,

30 г чорної смородини,

один помідор,

40 г болгарського перцю,

200 г цвітної капусти (на парі).

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Денна доза вітаміну C для чоловіків становить 60-90 мг, для жінок 60-80 мг. Більшість людей в достатній мірі отримують необхідну кількість вітаміну С зі збалансованої дієти.