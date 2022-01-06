Чи дійсно лимон містить багато вітаміну С
Джерело:Факти
Не секрет, що вітамін С важливий та потрібний для нашого організму. Він бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули від пошкодження активними формами кисню.
Користь вітаміну С
Вітамін С потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію. Та бере участь у процесі засвоєння заліза.
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Нерідко можна почути думку, що найбільше вітаміну С міститься саме у лимоні. Однак, це не зовсім так.
Лимон – не найкраще джерело вітаміну С
Дієтологиня Світлана Фус зауважила, що існує чимало інших продуктів, які здатні насичувати організм цим вітаміном. І орієнтуватися на вживання лише лимонів як джерела вітаміну С взимку не варто.
Зазвичай люди не споживають лимон у такій кількості, яка компенсує потребу організму в цьому вітаміні.
Так, в одній дольці лимону тільки 3 – 4% денної норми аскорбінової кислоти. А якщо додаєте лимон у чай, то варто знати, що значна частина вітаміну руйнується у гарячій воді.До прикладу, порівняємо вміст вітаміну С в середньому апельсині та лимоні. В першому – 70-80 мг, а в другому – всього 48 мг.
Як забезпечити організм достатньою кількістю вітаміну С
Відтак, важливо споживати різноманітні овочі, фрукти і ягоди – свіжі, заморожені або квашені, щоб постійно підтримувати в організмі достатню концентрацію вітаміну С.
Продукти, за допомогою яких можна заповнити потребу організму у вітаміні С:
- 100 г капусти,
- одне яблуко,
- 30 г чорної смородини,
- один помідор,
- 40 г болгарського перцю,
- 200 г цвітної капусти (на парі).
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