Україна домовилась про пряме постачання дійсно надійної вакцини – від китайської компанії Sinovac Biotech. Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованою.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це досвідчена компанія і пояснив чому контракт з компанією уже підписали.

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Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт,

– написав Зеленський.

Вакцина буде в найкоротші терміни

За його словами, великий плюс цієї вакцини у тому, що її розробка не була заполітизованим завданням і не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Також він додав, що вакцина буде у нас "в найкоротші терміни", абсолютно реально отримати її вже цієї зими.

Також Президент пояснив, чому контракт підписаний до реєстрації вакцини.

Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час,

– додав Зеленський.

Скільки вакцин отримає Україна

На початку – 1,9 млн доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які держава гарантовано отримає через глобальний механізм COVAX. Також у МОЗ працюють над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз.

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