Дійсно надійна вакцина: Зеленський пояснив, як обрали компанію для вакцинації
Україна домовилась про пряме постачання дійсно надійної вакцини – від китайської компанії Sinovac Biotech. Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованою.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це досвідчена компанія і пояснив чому контракт з компанією уже підписали.
До теми COVID-вакцину від Sinovac в Україну можуть і не доставити: за яких умов
Вона виробляє щороку сотні мільйонів доз різних вакцин, їхня якість визнана у світі. Це факт. Простий, надійний, не спекулятивний факт,
– написав Зеленський.
Вакцина буде в найкоротші терміни
За його словами, великий плюс цієї вакцини у тому, що її розробка не була заполітизованим завданням і не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Також він додав, що вакцина буде у нас "в найкоротші терміни", абсолютно реально отримати її вже цієї зими.
Також Президент пояснив, чому контракт підписаний до реєстрації вакцини.
Так роблять усі країни світу та з усіма вакцинами: контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час,
– додав Зеленський.
Скільки вакцин отримає Україна
На початку – 1,9 млн доз від Sinovac. Це на додачу до 8 мільйонів доз, які держава гарантовано отримає через глобальний механізм COVAX. Також у МОЗ працюють над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо
- Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.
- У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.
- Цього недостатньо, адже згідно з підрахунками МОЗ для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярдів гривень.
- Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX.
- 1,8 мільйона доз вакцин замовили у компанії Sinovac.
- Ще 1, 5 мільйона доз препарату планує передати Польща.
- Відомо, що в Україні працюватиме понад 4000 пунктів щеплень.
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