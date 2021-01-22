Чи дійсно у січні зменшилась кількість госпіталізованих на COVID-19: відповідь інфекціоністки
На початок грудня кількість пацієнтів у лікарнях з COVID-19 становила на 10 тисяч більше хворих, ніж є зараз. На думку Максима Степанова, це свідчить про доцільність стратегії МОЗ загалом.
Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко зауважила, що багато інфікованих перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.
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Можливий сплеск захворювання
За її словами, у грудні і січні був стабільний рівень госпіталізації і рівень наповнення лікарень.
Тому б я не говорила про якісь місяці окремо. Адже в період після святкувань, корпоративів можливий і сплеск захворювання,
– зазначила Кобевко.
Статистику треба розмежовувати
Статистику, яку подає міністерство, як зауважила лікарка, потрібно розмежовувати. Адже вона містить і ІФА-методику, і ПЛР.
"І це є неправильно. Адже про інфікованість можна говорити на основі ПЛР-методу. ІФА не є показником інфікованості людини", – також сказала Кобевко.
Вона додала, що передбачати ситуацію зможемо лише тоді, коли українці набуватимуть імунітет.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на 22 січня, за добу в Україні захворіли 5 348 людей, з них 164 дитини та 225 медпрацівників.
- Госпіталізації потребували майже 2 тисячі пацієнтів.
- Найбільше хворих від учора зареєстрували у Києві (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.
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