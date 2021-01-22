На початок грудня кількість пацієнтів у лікарнях з COVID-19 становила на 10 тисяч більше хворих, ніж є зараз. На думку Максима Степанова, це свідчить про доцільність стратегії МОЗ загалом.

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко зауважила, що багато інфікованих перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Можливий сплеск захворювання

За її словами, у грудні і січні був стабільний рівень госпіталізації і рівень наповнення лікарень.

Тому б я не говорила про якісь місяці окремо. Адже в період після святкувань, корпоративів можливий і сплеск захворювання,

– зазначила Кобевко.

Статистику треба розмежовувати

Статистику, яку подає міністерство, як зауважила лікарка, потрібно розмежовувати. Адже вона містить і ІФА-методику, і ПЛР.

"І це є неправильно. Адже про інфікованість можна говорити на основі ПЛР-методу. ІФА не є показником інфікованості людини", – також сказала Кобевко.

Вона додала, що передбачати ситуацію зможемо лише тоді, коли українці набуватимуть імунітет.

Зауважимо! Від початку пандемії в Україні інфікувалися коронавірусом 1 мільйон 182 тисячі 969 людей. З них, станом на 22 січня видужали 928 тисяч 969 пацієнтів, проте померли від ускладнень 21 тисяча 662 хворих.

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