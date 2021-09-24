Якщо ви раніше отримали вже документи про вакцинацію із терміном на пів року, вам буде не важко його продовжити.
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Цифровий COVID-сертифікат
Аби продовжити термін дії, необхідно зайти до застосунку Дія й за місяць до завершення його чинності – видалити документ та згенерувати новий.
Паперовий COVID-сертифікат
Після завершення його дії, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, аби він надав нове міжнародне свідоцтво, що діятиме протягом наступних 6 місяців.
До теми COVID-сертифікат тепер можна згенерувати без додатку Дія: відеоінструкція
Хто може отримати документ
У МОЗ нагадали, що всі українці, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19 можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та/або згенерувати COVID-сертифікат.
Це можна зробити відразу після отримання другої дози для дводозних вакцин та на 14-й день після щеплення однодозною вакциною (Johnson&Johnson),
– наголосили у відомстві.
У чому різниця між сертифікатами / Інфографіка МОЗу (натисніть, щоб збільшити)