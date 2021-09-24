Дію COVID-сертифікату можна продовжити: у МОЗ пояснили, як це зробити

Згідно з постановою Кабміну від 15 вересня, зелені міжнародні COVID-сертифікати діятимуть 1 рік, а не 6 місяців. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що робити з документами, які видали ще до постанови.

Якщо ви раніше отримали вже документи про вакцинацію із терміном на пів року, вам буде не важко його продовжити.

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Цифровий COVID-сертифікат

Аби продовжити термін дії, необхідно зайти до застосунку Дія й за місяць до завершення його чинності – видалити документ та згенерувати новий.

Паперовий COVID-сертифікат

Після завершення його дії, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, аби він надав нове міжнародне свідоцтво, що діятиме протягом наступних 6 місяців.

До теми COVID-сертифікат тепер можна згенерувати без додатку Дія: відеоінструкція

Хто може отримати документ

У МОЗ нагадали, що всі українці, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19 можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та/або згенерувати COVID-сертифікат.

Це можна зробити відразу після отримання другої дози для дводозних вакцин та на 14-й день після щеплення однодозною вакциною (Johnson&Johnson),

– наголосили у відомстві.

Зелений COVID-сертифікат вже доступний для всіх користувачів застосунку Дія. Жовтий – можна згенерувати для користувачів iOS, а Android очікує підтвердження від Google Play. Він діятиме 120 днів.



У чому різниця між сертифікатами / Інфографіка МОЗу (натисніть, щоб збільшити)