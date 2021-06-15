Що таке дизентерія: чому виникає, симптоми та лікування

Шигельоз, або дизентерія – це захворювання, яке виникає через бактерії роду шигел. Зазвичай воно проявляється у вигляді діареї.

Шигели передаються фекально-оральним шляхом. Це означає, що вірус потрапив з фекаліями однієї людини, наприклад, у воду, цю воду випила інша людина і в його організм потрапив вірус.

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Через їжу бактерії передаються, якщо м'ясо, яке з'їла людина, погано приготували та в ньому залишилися шигели. Також бактерії можуть потрапити в організм, якщо погано мити руки після туалету або зміни підгузків.

Групи ризику

Діти. Найчастіше на дизентерію хворіють діти. Вони можуть захворіти в садочку або школі.

Мандрівники. люди, які їздять в країни, що розвиваються з поганими санітарними умовами. Вони можуть заразитися через воду, їжу або заражені поверхні.

Люди, які займаються анальним сексом. Бактерія може потрапити в організм людини, якщо був секс з зараженою людиною.

Люди з ослабленим імунітетом. Важка форма дифтерії здатна поширитися в кров, що може бути небезпечним для життя.

Як не підхопити дизентерію

Вакцини від дизентерії не існує, але є правила, які можуть знизити ризик поширення інфекції:

часто мити руки водою і милом не менше 20 секунд: завжди після відвідин вбиральні, після спілкування з тваринами, вулиці, анального сексу;

спостерігати за маленькими дітьми, чи ретельно вони миють руки;

правильно викидати брудні підгузки: класти їх в урну в пакеті, після чого мити руки;

дезінфікувати місця зміни підгузків;

не пускати дітей з діареєю в дитячі установи, ігрові групи або школи;

не пити воду зі ставків, озер або неочищених басейнів;

уникати сексу з людьми, у яких є або недавно була діарея.

Симптоми дизентерії

Симптоми зазвичай починаються через день або два після зараження і тривають чотири-п'ять днів. Вони можуть бути такими:

діарея (іноді з кров'ю і слизом);

жар;

біль в животі;

потреба спустошити кишківник, навіть якщо він порожній.

Лікування дизентерії

Для діагностики беруть зразок калу і перевіряють, чи є в ньому бактерії. Дизентерія зазвичай проходить сама за чотири-п'ять днів. Хворим людям рекомендують пити багато води, щоб не виникло зневоднення. Воно може статися через те, що разом з калом виводиться багато води.

Обговорити приймання будь-яких ліків потрібно з лікарем: тільки він може точно сказати, що вам підійде.

Деякі ліки можуть допомогти впоратися з діареєю. Наприклад, ліки з субсаліцилатом вісмуту, вони зменшують частоту дефекації й в цілому тривалість хвороби. Але їх не можна застосовувати дітям, вагітним або людям з алергією на аспірин.

Якщо у людини кривава діарея, то їй не можна застосовувати ліки типу лоперамід або з комбінацією дифеноксілат і атропіну. Їх не рекомендують використовувати, тому що вони можуть знизити здатність організму позбуватися від бактерій і погіршити стан.

При важкій дизентерії призначають антибіотики, вони можуть зменшити тривалість хвороби. Також їх використовують для лікування немовлят, літніх людей та людей з ВІЛ-інфекцією. Але призначити їх може тільки лікар, не варто купувати їх самому.