У Стенфорді розробляють однофазну вакцину проти коронавірусу. Її можна буде зберігати при кімнатній температурі.

Поява такої вакцини допоможе забезпечити масову вакцинацію проти коронавірусу в небагатих країнах з високою захворюваністю. Про це повідомляє пресслужба Стенфордського університету.

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У чому особливість нової вакцини проти COVID-19

Новий препарат створили на основі наночастинок білка феритину. Раніше таку схему використовували для розробки вакцини проти Ебола. Вчені з'єднали наночастинки феритину з модифікованими версіями спайкового білка SARS-CoV-2.

До слова, вакцини від Moderna і Pfizer мають РНК збудник вірусу. Такі препарати виробляються швидше, але дорожчі й вимагають двоетапного щеплення.

Результати перших випробувань досить обнадійливі

На моделях мишей вакцини з укороченим спайковим білком показали найбільшу ефективність для вироблення нейтралізуючих антитіл.

Рівень нейтралізуючих антитіл у вакцинованих гризунів виявився приблизно удвічі вищим ніж у людей, які перехворіли на COVID-19.

Введення другої дози ще більше посилило імунну відповідь.

Розробники прагнуть зберегти властивості вакцини для зберігання при кімнатній температурі та розглядають спосіб виробництва ліків у вигляді порошку.

Поки що дослідження лише на початку шляху і вчені розуміють, що інші вакцини-кандидати набагато швидше потраплять на ринок. Розробка вакцини чітко орієнтована на найбідніші країни, але поки що вчені не можуть назвати передбачувані терміни випробувань вакцини на людях.