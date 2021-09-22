Для бідних країн: США збільшать закупівлю вакцини Pfizer

Сполучені Штати подвоять закупівлю вакцини Pfizer проти COVID-19 для бідних країн до 1 мільярда доз. Це допоможе досягти мети – вакцинувати 70% населення Землі.

У США хочуть посилити контроль над темпами вакцинації

ЗМІ пишуть, що президент США Джо Байден має намір оголосити про подвоєння об'ємів закупівель вакцин.

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Такі зобов'язання США можуть стати наріжним каменем глобального саміту з вакцинації, який Байден скликає сьогодні в кулуарах Генеральної асамблеї ООН.

Очікується, що він звернеться із закликом до багатих країн зробити більше, щоб взяти коронавірус під контроль.

Скільки планують закупити вакцин

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, дана закупівля збільшить загальний обсяг вакцин до понад 1,1 мільярда доз, які будуть поширені більш ніж в 100 країнах.

Це більше, ніж допомога інших країн разом узятих.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

Крім того, в організації вважають, що остаточно перемогти COVID-19 уже не вдасться.

Нагадаємо, в кінці серпня Україна отримала від США майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer. До цього було передано кілька партій.

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