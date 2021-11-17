Таблетки від ковіду для бідних
У цей перелік потрапила й Україна. Угода із Пулом медичних патентів (Medicines Patent Pool, МРР), підтриманим ООН, є неприбутковою.
До теми Pfizer дозволив іншим компаніям випускати свої таблетки проти коронавірусу
Це означає, що Pfizer не отримуватиме роялті від продажу таблеток, вироблених за його технологією у країнах, що перераховані в угоді.
Ліки можуть стати доступними для понад половини населення світу із бідніших країн. Переважно, із Африки та Азії. У цьому списку є й Україна, як країна "із нижчими доходами за середній рівень".
Кому не можна буде випускати ліки від Pfizer
Водночас поза угодою залишаються кілька країн із високими рівнями захворюваності на коронавірус. Серед них:
- Бразилія;
- Китай;
- Росія;
- Аргентина;
- Таїланд.
Однак у списку є такий відомий виробник дженериків як Індія.
Таблетки від коронавірусу
- В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.
- Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ронапрев і Регкірон на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Вони підходять для дорослих та підлітків.
Пояснюємо Чому не варто чекати на таблетки проти коронавірусу