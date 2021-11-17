Таблетки від ковіду для бідних

У цей перелік потрапила й Україна. Угода із Пулом медичних патентів (Medicines Patent Pool, МРР), підтриманим ООН, є неприбутковою.

До теми Pfizer дозволив іншим компаніям випускати свої таблетки проти коронавірусу

Це означає, що Pfizer не отримуватиме роялті від продажу таблеток, вироблених за його технологією у країнах, що перераховані в угоді.

Ліки можуть стати доступними для понад половини населення світу із бідніших країн. Переважно, із Африки та Азії. У цьому списку є й Україна, як країна "із нижчими доходами за середній рівень".

Кому не можна буде випускати ліки від Pfizer

Водночас поза угодою залишаються кілька країн із високими рівнями захворюваності на коронавірус. Серед них:

  • Бразилія;
  • Китай;
  • Росія;
  • Аргентина;
  • Таїланд.

Однак у списку є такий відомий виробник дженериків як Індія.

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