Для бідніших країн: Pfizer дозволить Україні випускати свої таблетки проти коронавірусу

Американська компанія Pfizer домовилась, що інші фармацевтичні підприємств вироблятимуть та продаватимуть їхні експериментальні ліки проти коронавірусу. Препарат робитимуть у 95 бідніших країн світу.

Таблетки від ковіду для бідних

У цей перелік потрапила й Україна. Угода із Пулом медичних патентів (Medicines Patent Pool, МРР), підтриманим ООН, є неприбутковою.

До теми Pfizer дозволив іншим компаніям випускати свої таблетки проти коронавірусу

Це означає, що Pfizer не отримуватиме роялті від продажу таблеток, вироблених за його технологією у країнах, що перераховані в угоді.

Ліки можуть стати доступними для понад половини населення світу із бідніших країн. Переважно, із Африки та Азії. У цьому списку є й Україна, як країна "із нижчими доходами за середній рівень".

Кому не можна буде випускати ліки від Pfizer

Водночас поза угодою залишаються кілька країн із високими рівнями захворюваності на коронавірус. Серед них:

Бразилія;

Китай;

Росія;

Аргентина;

Таїланд.

Однак у списку є такий відомий виробник дженериків як Індія.

Таблетки від коронавірусу

В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні в Харкові.

Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ронапрев і Регкірон на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Вони підходять для дорослих та підлітків.

Дженерики – це лікарські препарати, що відтворюють оригінал. Вони це непатентовані. Можуть відрізнятися від оригінального препарату за складом допоміжних речовин, і не тільки. Необхідна вимога для продажу дженериків — доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.Попередні дані показують, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50% . Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.

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