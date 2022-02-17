Чому з'являються соски

Приблизно на четвертому тижні у зародка з'являються молочні смуги, які йдуть від паху до грудей та пахв. У наступні тижні ці смуги регресують і залишаються лише у тій області, де будуть соски.

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На сьомому тижні у чоловічого ембріона активується Y-хромосома та починається формування чоловічих статевих органів. При цьому зникають зародкові жіночі статеві ознаки і груди перестають розвиватися. Залишається лише сосок. У жіночого ембріона цієї хромосоми немає, тому жіночі статеві ознаки, включаючи груди, продовжують формуватися.

Чоловічі та жіночі соски не відрізняються один від одного до статевого дозрівання, під час якого груди та соски змінюються: у дівчаток з'являється набухання під соском – зачаток грудей.

Для чого чоловікам соски

Чоловічі соски іноді вважаються рудиментарними – це означає, що вони стали нефункціональними в ході еволюції (так само, як апендикс або зуби мудрості), – це значною мірою не так. Їх можна точніше описати як залишки внутрішньоутробного розвитку, але навіть це не свідчить про те, що вони не мають реального призначення.

Насправді сосок містить велику кількість нервів, які функціонують як головний стимулюючий орган як у чоловіків, так і у жінок. Таким чином, його можна вважати вторинною статевою характеристикою разом із лобковим волоссям, збільшеними грудьми та розширеними стегнами у жінок, а також волоссям на обличчі та адамовим яблуком у чоловіків.

Чоловічий сосок не менш чутливий, ніж жіночий, і може сприяти сексуальному збудженню при стимуляції. З огляду на це, нервова мережа в чоловічому соску набагато щільніша, а це означає, що сенсорна реакція має бути сильнішою.