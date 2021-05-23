Для чого нам магній та чим загрожує організму його дефіцит

Магній – життєво необхідний людині макроелемент. Він бере участь у трьох сотнях біохімічних процесів, що відбуваються в нашому організмі, зокрема в синтезі ДНК та білків, постачанні клітин енергією, передачі нервових імпульсів. Завдяки магнію серце б’ється ритмічно, м'язи скорочуються, кістки зберігають міцність, а пам'ять – чіткість та ясність.

Чим небезпечний дефіцит магнію

Коли в організмі бракує магнію, зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань та діабету II типу. Дефіцит мінералу блокує засвоєння вітаміну D, а отже, і кальцію, що неминуче веде до деформації кісток та остеопорозу.

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Магній важливий для роботи м’язів / Фото: Unsplash

Через які хвороби виникає дефіцит магнію

Крім незбалансованого раціону до браку магнію призводять деякі хвороби кишечника та нирок. Зокрема, хвороба Крона, целіакія та цукровий діабет II типу. Крім того, з віком усотування магнію в кишечнику погіршується, а вивід із сечею зростає. Шанувальники алкогольних напоїв – також у зоні ризику.

Скільки магнію потрібно споживати щодня

У дієтичних рекомендаціях США кількість магнію рекомендується залежно від статі та віку.

2 – 3 роки 4 – 8 років 8 – 13 років 14 – 18 років 19 – 30 років 31 – 50 років 50+ років Жінки 80 мг 130 мг 240 мг 360 мг 310 мг 320 мг 320 мг Чоловіки 80 мг 130 мг 240 мг 410 мг 400 мг 420 мг 420 мг

Симптоми дефіциту магнію

Утрата апетиту.

Нудота.

Блювота.

Утома.

Оніміння кінцівок та поколювання в них.

М'язові спазми та судоми.

Порушення ритму серцебиття.

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У яких продуктах магнію найбільше

Дефіцит магнію через збіднений раціон трапляється рідко, адже цей макроелемент у більш ніж достатній кількості міститься в багатьох продуктах – як тваринного, так і рослинного походження.



На магній багата зелень / Фото: Unsplash

Магнієві лідери – пшеничні висівки, гарбузове насіння та какао-порошок.

Багато магнію – у зелені та листових овочах: шпинаті, руколі, пекінській капусті, селері, листовому салаті.

Дещо менше – у горіхах: мигдалі, кеш'ю.

Є магній у фруктах та сухофруктах: бананах, авокадо, куразі, родзинках.

Містять його й зернові культури та цільнозернові продукти.

Певна кількість цього макроелемента є в бобових: горосі, квасолі, сої, нуті.

Трохи магнію містять молоко та продукти з нього.

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Що робити, якщо підозрюєте в себе дефіцит магнію

Передусім, спробуйте змінити раціон – наповніть його продуктами, багатими на магній. Це найпростіший та найбезпечніший спосіб. Якщо зі зміною раціону ваше самопочуття не поліпшиться – доведеться звернутися до лікаря. Лише фахівець допоможе розібратись, яких речовин вам бракує. І лише після підтвердження нестачі магнію вам можуть призначити препарати з ним.

Приймати харчові домішки для профілактики не слід. Зайвий магній виводиться із сечею. Але якщо нирки не встигатимуть фільтрувати його надлишок, наслідками цього стануть нудота, спазми в животі та діарея. Тоді як постійний профіцит магнію загрожує порушенням серцебиття й навіть зупинкою серця.