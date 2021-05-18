Для чого нам сняться дивні сни

Напевно, багато хто з вас дивувалися безглуздості деяких своїх снів. Парадоксально, але, згідно з новою теорією, саме дивина найцінніша їхня якість..

Штучний інтелект і мозок людини

Нова теорія спала на думку Самуелю Хоелю, науковцю з Університету Тафтса, коли він займався програмуванням штучного інтелекту (ШІ). Мережі ШІ для тренування отримують різну інформацію. Однак часом однотипні дані, які їм дають, стають для них надто звичними, знайомими.

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ШІ починає здаватися, що ці дані є всім, з чим вони можуть зіткнутися. Цю проблему називають перенавчанням, фахівці з машинного навчання, щоб впоратися з перенавчанням, дають ШІ різні випадкові хаотичні дані. Автор нової теорії вказує, що ці дані часто виглядають абсурдно, трохи нагадуючи сни.

Чому сняться дивні сни

Хоель провів паралелі між цим феноменом і життям людей. Життя людини може бути одноманітним і нудним. При цьому мозок здатний звикати до того, що отримує весь час одну й ту ж інформацію. Водночас якщо дивитися ширше, життя різноманітне, в ньому може траплятися маса непередбачених ситуацій.

Сни, згідно з новою теорією, нагадують людині, що світ не такий простий. На противагу однаковій рутині мозок створює більш дивні версії світу, відхилення від дійсності. Тобто, їх можна назвати біологічною версією боротьби з перенавчанням.

Хоель вказує, що деякі наукові дані підтверджують його гіпотезу. Наприклад, те, що людина часто бачить уві сні ситуації, які часто повторюються в житті. Можливо, головний мозок таким чином хоче продемонструвати нам їх зміненими.