"Це вищий рівень": для чого потрібен Національний план вакцинації проти COVID-19

Рішення про створення Національного плану вакцинації проти коронавірусу ухвалили на РНБО 2 квітня, згодом – 4 квітня – відповідний указ підписав президент Зеленський.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, цей план передбачає підняття питання щеплення на вищий щабель. Адже документ виведе вакцинацію з суто медичної площини.

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Що передбачає анонсований Зеленським Національний план вакцинації

Раніше МОЗ створило дорожню карту вакцинації, яка передбачає 5 етапів. Цей документ діє на території всієї країни, але він має "більш медичне" значення: "Він має більш медичний аспект, тому що вакцинація – це медична дія".

А от анонсований рішенням РНБО та указом президента Зеленського Національний план вакцинації, як запевнив Максим Степанов, – це вже інший рівень.

Це підняття питання вакцинації на вищий рівень, із долученням туди інших міністерств. Наприклад, МЗС, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні та доставлення вакцин в Україну, ОДА, органів місцевого самоврядування,

– розтлумачив очільник Міністерства охорони здоров'я.

Він наголосив, що до нового плану чинну дорожню карту вакцинації – з урахуванням всіх етапів і груп ризику – повноцінно інтегрують.

Головне про рішення щодо створення Національного плану вакцинації

"У Національному плані вакцинації буде чітко передбачена кількість вакцинованих конкретно по місяцях. До кінця 2021 року має бути вакцинована більшість населення України,– підсумував міністр.

Кабінет Міністрів розробити та затвердити Національний план вакцинації проти COVID-19 повинен через 7 днів. Якщо відштовхуватися від дати підписання указу президентом та враховувати тільки робочі дні, це мало статися не пізніше 13 квітня. У підготовці документу уряд повинен:

Врахувати кращий міжнародний досвід.

Встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень.

Визначити джерела та строки постачання вакцин, а також і відповідальний за це осіб.

Передбачити активізацію переговорів з виробниками вакцин проти COVID-19.

Гарантувати ефективну роз'яснювальну роботу щодо вакцинації серед українців.

Мета запровадження плану – забезпечити щеплення більшості дорослого населення України до кінця 2021 року. Наразі, станом на початок квітня, кількість вакцинованих першою дозою в Україні не сягнула й 300 тисяч людей.



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