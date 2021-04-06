"Це вищий рівень": для чого потрібен Національний план вакцинації проти COVID-19

Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Рішення про створення Національного плану вакцинації проти коронавірусу ухвалили на РНБО 2 квітня, згодом – 4 квітня – відповідний указ підписав президент Зеленський.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, цей план передбачає підняття питання щеплення на вищий щабель. Адже документ виведе вакцинацію з суто медичної площини.
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Раніше МОЗ створило дорожню карту вакцинації, яка передбачає 5 етапів. Цей документ діє на території всієї країни, але він має "більш медичне" значення: "Він має більш медичний аспект, тому що вакцинація – це медична дія".
А от анонсований рішенням РНБО та указом президента Зеленського Національний план вакцинації, як запевнив Максим Степанов, – це вже інший рівень.
Це підняття питання вакцинації на вищий рівень, із долученням туди інших міністерств. Наприклад, МЗС, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні та доставлення вакцин в Україну, ОДА, органів місцевого самоврядування,
– розтлумачив очільник Міністерства охорони здоров'я.
Він наголосив, що до нового плану чинну дорожню карту вакцинації – з урахуванням всіх етапів і груп ризику – повноцінно інтегрують.
Кабінет Міністрів розробити та затвердити Національний план вакцинації проти COVID-19 повинен через 7 днів. Якщо відштовхуватися від дати підписання указу президентом та враховувати тільки робочі дні, це мало статися не пізніше 13 квітня. У підготовці документу уряд повинен:
Мета запровадження плану – забезпечити щеплення більшості дорослого населення України до кінця 2021 року. Наразі, станом на початок квітня, кількість вакцинованих першою дозою в Україні не сягнула й 300 тисяч людей.
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