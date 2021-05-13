Часто аналіз призначають як частину планового огляду, щоб дізнатися загальний стан пацієнта. Іноді аналіз використовують, щоб з'ясувати причину різних симптомів, наприклад слабкості, стомлюваності, лихоманки, запалення, синців або кровотечі. Також дослідження призначають, якщо є підозра на інфекцію.

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Що вимірює клінічний аналіз крові

Під час аналізу вимірюють кількість компонентів крові:

червоних кров'яних тілець, які переносять кисень;

лейкоцитів, які борються з інфекціями;

гемоглобіну – білка, що переносить кисень в червоних кров'яних тільцях;

гематокрит – обсяг червоних кров'яних клітин в крові;

тромбоцитів, що відповідають за згортання крові.

Як підготуватися до аналізу

До дослідження не потрібно готуватися, можна їсти й пити як зазвичай. Але іноді зразок, який взяли для загального аналізу крові, можуть відправляти та на інше дослідження, перед яким не можна їсти й пити деякий час. Точні інструкції дає лікар.

Як проводять загальний аналіз крові

Кров беруть з вени. Лаборант дезінфікує потрібну область на згині ліктя, після чого вводить голку. Він набирає в шприц кров, а потім переливає її в пробірку. Область знову дезінфікує і залишає на ній ватку, з якої потрібно ходити кілька хвилин.

Іноді кров беруть з пальця, якщо з вени неможливо це зробити.

Після аналізу можна відразу повертатися до повсякденних справ. Якщо людині стало погано, наприклад запаморочилося в голові, то достатньо кілька хвилин посидіти в лікарні.