Для чого застосовують сріблення зубів та наскільки воно ефективне

Фторид діаміну срібла, який наносять на зуби, знижує чутливість дентину і допомагає у профілактиці карієсу. Це недорогий і простий у застосуванні метод, але він має й побічний ефект – ділянки, на яких є карієс, забарвлюються в чорний колір.

Якщо вас не влаштовує такий дефект, стоматолог запропонує альтернативні варіанти в залежності від важкості та локалізації карієсу, наприклад стоматологічні герметики, фторвмісний гель і лак.

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Проблема карієсу

Карієс зубів є одним з найпоширеніших хронічних захворювань. Проте останні роки відбувається значне зниження поширеності та важкості карієсу. Це частково пояснюється фторуванням води та використання фторвмісних пероральних засобів.

Ефективність сріблення зубів

Фторид діаміну срібла – рідка речовина, яка містить срібло та фторид. Він запобігає утворенню карієсу та його поширенню на інші зуби.

Дослідження підтвердили, що фторид діаміну срібла корисний для профілактики карієсу, якщо наносити його на здорові поверхні зубів, а Американська стоматологічна асоціація внесла його до клінічних рекомендацій як ефективний засіб.

Кому потрібно застосовувати

Сріблення зубів зупиняє карієс без свердління, що особливо актуально для маленьких дітей із молочними зубами. Стоматологи рекомендують проводити процедуру раз на пів року.

Фторид діаміну срібла запобігає подальшому руйнуванню зуба, але не замінює стоматологічне лікування. Щоб визначити, чи підходить вам чи вашій дитині срібло зубів, потрібно проконсультуватися зі стоматологом.