Для додаткових щеплень: Україна отримає ще 50 мільйонів доз COVID-вакцини від Pfizer

Україна продовжила контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу їхнього виробництва. Щороку, впродовж 2022 – 2023 років, будуть поставлятися по 25 мільйонів доз.

МОЗ продовжив контракт із Pfizer

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада. Так, Україна буде отримувати по 25 мільйонів доз вакцин щорічно протягом двох років.

Увага Список професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні розширять з 9 грудня

За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше,

– наголосив Ляшко.

Які вакцини використовують в Україні

У багатьох країнах масова вакцинація населення зараз ведеться одночасно з ревакцинацією тих, хто отримав щеплення пів року тому. Однак в Україні вона ще недоступна.

Наразі в Україні використовують вакцини:

мРНК-вакцини Pfizer та Moderna;

інактивовану CoronaVac;

векторну AstraZeneca.

Ляшко також нагадав, що в Україні після першої дози однієї мРНК-вакцини (наприклад, Pfizer) можна отримати другу дозу іншою мРНК-вакциною (Moderna).

Також другу дозу мРНК-вакциною можна отримати після першої дози векторною AstraZeneca. Змішувати CoronaVac з іншими вакцинами поки не рекомендується, зазначив голова МОЗ.