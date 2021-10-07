Наказ набирає чинності за один місяць з дня його публікації. Згідно з ним, обов'язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники деяких галузей.

Увага Невакциновані можуть ще раз захворіти на COVID-19 вже за 3 місяці: дослідження

Хто повинен обов'язково вакцинуватись:

  • працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • співробітники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • освітяни – а саме ті, хто працює у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладах спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Разом з тим, наступними до цього переліку мають увійти:

  • працівники усіх державних установ;
  • організацій та підприємств;
  • соціальні працівники;
  • працівники поштових послуг.

У відомстві наголосили, що освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей. Тож ризикують інфікуватися найбільше.

Віктор Ляшко – глава МОЗ

"Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах".

Що загрожує нещепленим

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ті освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Передісторія

  • Ще 27 вересня в МОЗ підготували прєкт наказу, де були перераховані професії, для яких вакцинація може стати обов'язковою.
  • Напередодні, 22 вересня, Денис Шмигаль заявляв, що МОЗ введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників і працівників навчальних закладів.