Наказ набирає чинності за один місяць з дня його публікації. Згідно з ним, обов'язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники деяких галузей.
Увага Невакциновані можуть ще раз захворіти на COVID-19 вже за 3 місяці: дослідження
Хто повинен обов'язково вакцинуватись:
- працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- співробітники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- освітяни – а саме ті, хто працює у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладах спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Разом з тим, наступними до цього переліку мають увійти:
- працівники усіх державних установ;
- організацій та підприємств;
- соціальні працівники;
- працівники поштових послуг.
У відомстві наголосили, що освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей. Тож ризикують інфікуватися найбільше.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах".
Що загрожує нещепленим
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ті освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Передісторія
- Ще 27 вересня в МОЗ підготували прєкт наказу, де були перераховані професії, для яких вакцинація може стати обов'язковою.
- Напередодні, 22 вересня, Денис Шмигаль заявляв, що МОЗ введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників і працівників навчальних закладів.