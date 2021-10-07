Наказ набирає чинності за один місяць з дня його публікації. Згідно з ним, обов'язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники деяких галузей.

Увага Невакциновані можуть ще раз захворіти на COVID-19 вже за 3 місяці: дослідження

Хто повинен обов'язково вакцинуватись:

працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

співробітники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

освітяни – а саме ті, хто працює у закладах вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладах спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Разом з тим, наступними до цього переліку мають увійти:

працівники усіх державних установ;

організацій та підприємств;

соціальні працівники;

працівники поштових послуг.

У відомстві наголосили, що освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей. Тож ризикують інфікуватися найбільше.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах".

Що загрожує нещепленим

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ті освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Передісторія

Ще 27 вересня в МОЗ підготували прєкт наказу, де були перераховані професії, для яких вакцинація може стати обов'язковою.

Напередодні, 22 вересня, Денис Шмигаль заявляв, що МОЗ введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для чиновників і працівників навчальних закладів.

Нагадаємо! В Україні триває п'ятий етап вакцинації. Це означає, що щеплення може зробити кожен охочий старше 18 років безкоштовно.