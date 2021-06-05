Для реалізації програми COVAX не вистачає вакцин, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що для реалізації програми COVAX не вистачає доз вакцин проти коронавірусу. Нестача може відчутись в червні та липні 2021 року.

Компанію COVAX створили для забезпечення справедливого розподілу вакцин, особливо в країнах з низьким рівнем доходів. В рамках ініціативи понад 80 мільйонів доз вже доставили у 129 країн.

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Але це приблизно на 200 мільйонів доз менше, ніж ми хочемо,

– заявив журналістам Брюс Ейлвард, помічник генерального директора ВООЗ.

COVAX закуповує вакцини на кошти з пожертв. Ще близько 150 мільйонів доз пообіцяли надати багаті країни, але це все одно це не розв'яже проблему.

Ми готуємося до невдачі, якщо не отримаємо дози зараз. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз з достатньої кількості країн, аби змусити світ вийти з цієї ситуації,

– заявив Ейлвард.

Він додав, що нині існує "2 великі проблеми":

Під час обговорень щодо постачання вакцин уже мало уваги приділяється періоду червень – липень, а це означає, що на цей період в постачаннях COVAX буде прогалина.

Інша проблема – це просто масштаби вакцинації. Якщо в COAX планують вакцинувати не менше 30 – 40% населення світу у 2021 році, до кінця вересня вони повинні провести вакцинацію ще 250 мільйонів людей.

Що таке COVAX? Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу. Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення. Ініціатива була створена для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.

Темпи вакцинації у світі досить нерівномірні:

По всьому світу використали вже понад 2 мільярди вакцин проти коронавірусу.

Але з цих доз 37% ввели в країнах з високим рівнем доходу, на які припадає 16% населення світу.

Всього лише 0,3% доз використали у 29 країнах з найнижчим рівнем доходу, де мешкає понад 9% населення світу.

Програма COVAX теж зазнала несправедливості

Програма COVAX сама постраждала від нерівності у розподілі вакцини та від затримок постачань.

Нині вакцини від AstraZeneca становлять 97% отриманих ініціативою доз, решта – Pfizer-BioNTech.

Інститут сироватки Індії, який виробляє дози AstraZeneca, повинен був стати основою ланцюжка постачання механізму COVAX. Однак Нью-Делі обмежив експорт вакцин, аби зупинити руйнівне поширення коронавірусу в країні.

Нещодавно в інституті заявили, що сподіваються відновити постачання для COVAX впродовж наступних декількох місяців.