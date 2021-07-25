Послаблення карантину для вакцинованих
Мовиться лише про тих українців, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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Ковідний сертифікат
Втім, як він наголосив, у відомстві такий варіант пом'якшення лише розглядають. Це все буде вирішуватися через відповідну постанову Кабінету міністрів.
Ігор Кузін – головний санітарний лікар
"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Мовиться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката".
Він пояснив, що цей електронний документ можна буде згенерувати в додатку "Дія". Він який підтверджує факт щеплення проти COVID-19.
Інші послаблення
За його словами, зокрема, розглядається можливість "дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть клієнти, щеплені проти COVID-19". Кузін переконаний, що такий підхід допоможе зменшити навантаження на економіку без ризику для громадян.
Скільки українців вже вакцинували
- За минулу добу, 24 липня, щеплення проти коронавірусу зробили 71 571 українця. З них отримали першу дозу препарату – 50 421 осіб. Ще 21 150 людям ввели другу – останню – дозу препарату.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину. З них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 4 763 443 щеплення.