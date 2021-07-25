Для вакцинованих від COVID-19 українців можуть послабити карантин

У Міністерстві охорони здоров'я України планують частково послабити карантин. Однак не для всіх громадян.

Послаблення карантину для вакцинованих

Мовиться лише про тих українців, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Ковідний сертифікат

Втім, як він наголосив, у відомстві такий варіант пом'якшення лише розглядають. Це все буде вирішуватися через відповідну постанову Кабінету міністрів.

Ігор Кузін – головний санітарний лікар "Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Мовиться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката".

Він пояснив, що цей електронний документ можна буде згенерувати в додатку "Дія". Він який підтверджує факт щеплення проти COVID-19.

Інші послаблення

За його словами, зокрема, розглядається можливість "дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками, які відвідуватимуть клієнти, щеплені проти COVID-19". Кузін переконаний, що такий підхід допоможе зменшити навантаження на економіку без ризику для громадян.

Скільки українців вже вакцинували