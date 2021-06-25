Загроза штаму Дельта: для в'їзду з окупованих територій потрібен буде ПЛР-тест
Джерело:"Право на владу" на "1+1"
В Україні вже виявили перші випадки індійського штаму коронавірусу. Через це уряд посилює вимоги для приїжджих з-за кордону. Також нові правила введуть для перетину лінії розмежування з окупованими територіями.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він наголосив, що для людей, що перетинають КПВВ буде обов'язковим ПЛР-тест.
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Після приїзду з окупованих територій потрібно встановити "Дій вдома"
Також людям, що приїхали з окупованих територій, доведеться встановити додаток "Дій вдома", аби контролювати дотримання самоізоляції.
Які обмеження для прибулих з-за кордону
Для приїжджих з Індії, Великої Британії, Португалії, Росії та Білорусі недостатньо буде продемонструвати сертифікат про вакцинацію, пройти через ПЛР-тестування все одно доведеться.
Для саме громадян цих країн та туристів з цих країн – довідка про негативний ПЛР-тест має бути для всіх, хто перетинає кордон з Україною. Це РНБО надала таку рекомендацію уряду. Вони мають в п'ятницю це підтвердити – не 72 години, як було до сьогоднішнього дня, а 48 годин,
– наголосив Радуцький.
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В Україні вже ввели певні обмеження через штам Дельта
Зазначимо, що МОЗ дали доручення підготувати рекомендації щодо нового штаму до 25 червня. В Україні вже ввели певні обмеження щодо приїжджих з Індії, Великої Британії, Португалії та Росії. Для них тести на антиген проводитимуть безпосередньо у пунктах пропуску.