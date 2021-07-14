Декілька днів тому Андрій Віленський написав заяву про припинення виконання обов'язків Голови Національної служби здоров'я України. Він рекомендував поставити на його місце свого заступника Дмитра Самофалова.

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Нині уряд схвалив рішення про звільнення Віленського та одразу призначив на його місце Самофалова.

Втратило чинність розпорядження Кабміну про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Національної служби здоров'я України на Віленського А.Б.,

– йдеться в повідомленні.

Журналісти ZN.UA зауважили, що професійні компетенції Самофалова "викликають сумніви".

Що відомо про діяльність Самофалова

У період літнього спаду захворюваності на COVID-19 у МОЗ скоротили список лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом з 520 до 257. Новий перелік з'явився 2 червня. Але перші вимоги, зокрема щодо наявності кисню в цих лікарнях, почали з'являтися лише 14 червня. Тоді Віленський був у відпустці і його повноваження виконував Самофалов.

Рішення Самофалова мінялися неодноразово, іноді декілька разів на день: від забезпеченості киснем 80% ліжок в лікарнях списку до відсутності будь-яких цифр і розмитого формулювання "забезпечення оксигенації" в затвердженому варіанті. Натомість лікарням було важко спланувати свою діяльність і фінансування.

Глава Національної служби здоров'я України – важлива посада, оскільки це відомство фінансує всю медичну систему. Так, саме НСЗУ оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє гроші між медичними закладами, виплачує лікарням гроші тощо. За законом, керівника НСЗУ обирають під час відкритого, тривалого і досить жорсткого конкурсу, адже це посада держслужбовця категорії "А", тобто найвищий корпус державної служби.

МОЗ оголосить новий конкурс на посаду очільника НСЗУ: що відомо

Нагадаємо, що 2 липня МОЗ проводило конкурс на посаду очільника НСЗУ.

Віленський відмовився від участі, посилаючись на купу справ у відомстві, які потрібно вирішити. Тоді залишилися 2 кандидати на посаду: Тетяна Бойко та Вадим Арістов.

Але Віктор Ляшко та його команда не змогли визначитись з переможцем. У відомстві вважають, що Бойко та Арістову "було б складно та зарано" керувати НСЗУ.

Заступники міністра погодилися з керівником одноголосно, і вирішили попросити Кабінет Міністрів призначити новий конкурс.

Тим часом Андрій віленський написав заяву про свою відставку, рекомендувавши призначити на його місце свого заступника.

До слова, попередній очільник МОЗ Максим Степанов майже рік намагався "просунути" на посаду очільника НСЗУ "свою людину". Ще у травні 2020 року Степанов пообіцяв в найближчий термін обрати керівника. Конкурс проводився непрозоро та привернув увагу громадськості та ЗМІ, тож відомство так і не отримало нового лідера.