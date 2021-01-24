У Китаї випустили документальний фільм про Ухань – до річниці початку епідемії COVID-19. Його назва – Days and Nights in Wuhan ("Дні та ночі в Ухані"), а розповідає він про жертв коронавірусу та боротьбу медиків за те, щоб цих жертв було якомога менше.

23 січня минув рівно рік від дня, коли Ухань закрили на кількамісячний локдаун

Days and Nights in Wuhan – "Дні та ночі в Ухані" – документальний фільм, який випустили у Китаї напередодні річниці 76-денного локдауну. Про це пише Daily Mail.

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Фільм розповідає про боротьбу з коронавірусом. 30 режисерів підготували відео, яке показує страждання жертв, роботу медиків та невпинну боротьбу з COVID-19. Профінансувала роботу держава.

Показувати глядачам стрічку планують у кінотеатрах та на багатьох фестивалях.

"Дні та ночі в Ухані": дивіться офіційний трейлер документалки

Зауважимо, що через рік після трагічних подій Ухань майже повернувся до нормального життя. Чимало мешканців міста забули навіть про маски та необхідність дотримання соціальної дистанції.



Нічний клуб в Ухані, 21 січня 2021 – молодь забула про маски та дистанцію / Фото AFP

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