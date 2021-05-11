Про це повідомила замісниця директора лікарні Ірина Кітова. За її словами це трапилося на 27 тижні вагітності.

Інший випадок У Дніпрі від коронавірусу померла 28-річна породілля

Більше про цю ситуацію

  • Кесарів розтин був необхідний для того, щоб стабілізувати стан пацієнтки.
  • Попри те, що вага дитини сягає лише 800 грамів, її здоров'ю нічого не загрожує.
  • Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані.
  • В неї були судоми тіла та саме вони слугували причиною повної втрати зору.
  • Наразі медики роблять все необхідне для якнайшвидшого одужання.
  • Це була 2 вагітність цієї жінки, однак перший раз все було добре.
  • Як розповіла лікарка, такий недуг трапляється лише у вагітних.