Про це повідомила замісниця директора лікарні Ірина Кітова. За її словами це трапилося на 27 тижні вагітності.
Інший випадок У Дніпрі від коронавірусу померла 28-річна породілля
Більше про цю ситуацію
- Кесарів розтин був необхідний для того, щоб стабілізувати стан пацієнтки.
- Попри те, що вага дитини сягає лише 800 грамів, її здоров'ю нічого не загрожує.
- Пацієнтку доставили до лікарні у важкому стані.
- В неї були судоми тіла та саме вони слугували причиною повної втрати зору.
- Наразі медики роблять все необхідне для якнайшвидшого одужання.
- Це була 2 вагітність цієї жінки, однак перший раз все було добре.
- Як розповіла лікарка, такий недуг трапляється лише у вагітних.